Gülben Ergen ve Bülent Ersoy’dan bayram pozu!

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Gülben Ergen, Kurban Bayramı'nda yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ergen, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve modacı Gülşah Saraçoğlu ile bayram fotoğrafı çekildi.

Ergen'in paylaşımına İbrahim Tatlıses ise "Gözüm salı beş oldu" şeklinde yorum yaptı.



Ergen, yakın dostu Bülent Ersoy ile çekilen bir fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı.

Ergen paylaşımına "Yıllar yıllar yıllarımız. Gerçek bir saygıyla sevdiğim Bülent Ersoy ile Biz Ayrılamayız filminin setinde tanıştığım günden, bu güne 33 yıl geçmiş. Birbirimize olan sevgimiz, dostluğumuz hiç değişmedi. Neler yaşadı, neler gördü, ne alkışlar, ne büyük duygu selleri. 33 yılımızın en güzel bayram sabahını yaşadık bugün" notunu yazdı.



