Gülben Ergen ve Erhan Çelik'e hakimden uyarı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine verilen tedbir kararınına uymadığı gerekçesiyle Erhan Çelik için açılan zorlama hapsi davasında hakimden taraflara 'susun' uyarısı geldi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Erhan Çelik'in hazır bulunduğu duruşmada Gülben Ergen'i avukatı Altın Mimir temsil etti. Bir buçuk saat süren duruşma ileri tarihe ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülben Ergen'in şikayeti üzerine alınan önleyici tedbir kararlarına uymayan Erhan Çelik hakkında "Zorlama hapis kararı" verilmesini istemişti. Erhan Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gülben Ergen tarafından alınan koruyucu tedbir kararı ihlal edildiği ileri sürülmüştü.

HAKİM "SUSUN" DİYE UYARDI

Hakim, Erhan Çelik ve Gülben Ergen'in karşılıklı olarak suskunluklarını korumalarını istedi. Tarafların sosyal medya paylaşımlarına ve basına verdikleri demeçlere dikkat etmelerini istedi. Dava ileri tarihe ertelendi.

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