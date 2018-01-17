MAGAZİN

Gülben Ergen ve Erhan Çelik'e hakimden uyarı

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 11:11 | Son Güncelleme 8 saat önce

Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e açtığı davada karara uymadığı gerekçesiyle bir dava daha açıldı. Mahkemede hakim iki tarafı da "Basına açıklama yapmayın" diye uyardı.

Gülben Ergen ve Erhan Çelik'e hakimden uyarı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine verilen tedbir kararınına uymadığı gerekçesiyle Erhan Çelik için açılan zorlama hapsi davasında hakimden taraflara 'susun' uyarısı geldi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Erhan Çelik'in hazır bulunduğu duruşmada Gülben Ergen'i avukatı Altın Mimir temsil etti. Bir buçuk saat süren duruşma ileri tarihe ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülben Ergen'in şikayeti üzerine alınan önleyici tedbir kararlarına uymayan Erhan Çelik hakkında "Zorlama hapis kararı" verilmesini istemişti. Erhan Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gülben Ergen tarafından alınan koruyucu tedbir kararı ihlal edildiği ileri sürülmüştü.

HAKİM "SUSUN" DİYE UYARDI

Hakim, Erhan Çelik ve Gülben Ergen'in karşılıklı olarak suskunluklarını korumalarını istedi. Tarafların sosyal medya paylaşımlarına ve basına verdikleri demeçlere dikkat etmelerini istedi. Dava ileri tarihe ertelendi.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen erhan çelik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Gündeş'in davasında rapor tartışması

Ebru Gündeş'in davasında rapor tartışması

Deniz Türkali: Tacizci ve saldırgan erkekler kendileri itiraf etsin

Deniz Türkali: Tacizci ve saldırgan erkekler kendileri itiraf etsin

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e sert sözler!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e sert sözler!

Domuz gribi şoku!

Domuz gribi şoku!

Eşi için mekan kapattı

Eşi için mekan kapattı

Pınar Altuğ reytinglerden çok memnun

Pınar Altuğ reytinglerden çok memnun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.