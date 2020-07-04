Gülben Ergen ve Serkan Çağrı Bodrum'u salladı

Sevenlerinin karşına siyah taşlı ve derin yırtmaçlı bir elbise ile çıkan Gülben Ergen, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Programın ikinci yarısına mikrofonu Ergen'den devralarak hızlı bir giriş yapan Serkan Kaya, "Özlemişim sahneye çıkıp sizlerle beraber şarkılar söylemeyi" diyerek sevenlerine olan özlemini dile getirdi.

"KÜÇÜKLÜĞÜM TEZGAHTARLIK YAPARAK GEÇTİ"

Yaklaşık üç buçuk ay süren Pandemi sürecini ailesiyle birlikte çiftliğinde koyun inek sağarak geçirdiğini söyleyen Kaya, "Benim küçüklüğüm tezgahtarlık yaparak geçti, gerek hayatta gerek sahnede çok faydasını görüyorum. Çok güzel insanlar biriktirmişim. Bu akşam beni dinlemeye gelen çok sevdiğim saygı duyduğum abilerim ablalarım gelmiş" diyerek kendisini dinlemeye gelen misafirlerine teşekkür etti.

"SERKAN KAYA SAHNESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ"

Konserinin bir bölümünde Serkan Kaya, "Mesele" şarkısını okuduğu anda sahneye çıkarak mekandaki misafirlere sürpriz yapan Gülben Ergen, Serkan Kaya ile birlikte hit şarkıyı bir kez de birlikte seslendirdiler. Gecenin sonunda ise Merve Özbey sahneye çıkarak Serkan Kaya ile birlikte Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısını söylediler.

