Gülben Ergen Webo'ya destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü

Dün gece Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

GÜLBEN ERGEN DE DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI

Bu olayın ardından başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok yerinden Webo'ya destek mesajları yağdı. Bu isimlerin başında da ünlü şarkıcı Gülben Ergen geldi. Twitter hesabından "Siyah olan şey kalpleridir Webo" diye tweet atan şarkıcının yıllar önce ırkçılıkla ilgili yaptığı gaf yeniden gündem oldu.

"MAYMUN BULAMAYINCA ZENCİ ÇOCUK OYNATTIK"

Gülben Ergen, yıllar önce yayınlanan Yaramaz şarkısının klibinde siyahi bir çocuk oynatmış ve bunun için "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Ergen'in Webo için yaptığı bu paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, yıllar önceki sözlerini hatırlattı.

