Gülben Ergen-Yeşim Salkım kavgası sürüyor

Yeşim Salkım, Gülben Ergen hakkında yine sert açıklamalar yaptı. Salkım 'Gülben Ergen sürekli davalar açıyor. Açtığı dava örgüt kurmakla ilgili. Ben örgüt kurmuşum. Biz hepimiz örgütmüşüz, o dönemin insanları da' diyerek isyan etti! İşte Salkım'ın sert sözleri:

"Ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Bak bir daha söylüyorum Gülben Ergen, ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Ben yanıma yandaş almam. Bunlara benim ihtiyacım yok. Ben tek başıma aslanlar gibi savaşırım. Savaştım da. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum, bu kadar net. Ve ben Tolga Duğles ile de buluştum. Tolga Duğles ile oturup kahve de içtim. Bunu söyledim. Ben Tolga Duğles'in neler yaşadığını da biliyorum şu anda. Ne kadar parasız kaldığını, hangi işlerin peşinde koştuğunu, ne yaptığını da biliyorum. O insanların senin hakkında ne düşündüğünü de biliyorum. Her şeyi biliyorum, uydurmuyorum, iftira atmıyorum. Ama benim konum bu değildi. Ben kimsenin ahlak bekçisi değilim zaten."

AHLAK BEKÇİLİĞİMİ YAPIYOR?