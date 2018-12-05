MAGAZİN

Gülben Ergen-Yeşim Salkım kavgası sürüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım, 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülben Ergen ile yıllardır polemik içinde olan Salkım yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcının sözlerine Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

Gülben Ergen-Yeşim Salkım kavgası sürüyor

Yeşim Salkım, Gülben Ergen hakkında yine sert açıklamalar yaptı. Salkım 'Gülben Ergen sürekli davalar açıyor. Açtığı dava örgüt kurmakla ilgili. Ben örgüt kurmuşum. Biz hepimiz örgütmüşüz, o dönemin insanları da' diyerek isyan etti! İşte Salkım'ın sert sözleri:

"Ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Bak bir daha söylüyorum Gülben Ergen, ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Ben yanıma yandaş almam. Bunlara benim ihtiyacım yok. Ben tek başıma aslanlar gibi savaşırım. Savaştım da. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum, bu kadar net. Ve ben Tolga Duğles ile de buluştum. Tolga Duğles ile oturup kahve de içtim. Bunu söyledim. Ben Tolga Duğles'in neler yaşadığını da biliyorum şu anda. Ne kadar parasız kaldığını, hangi işlerin peşinde koştuğunu, ne yaptığını da biliyorum. O insanların senin hakkında ne düşündüğünü de biliyorum. Her şeyi biliyorum, uydurmuyorum, iftira atmıyorum. Ama benim konum bu değildi. Ben kimsenin ahlak bekçisi değilim zaten."

AHLAK BEKÇİLİĞİMİ YAPIYOR?

Ahlak bekçiliği yapıyor olduğu nedeniyle eleştirilen Salkım bu iddialara da, "Ben bir kadınım. Ahlaksız bir şey gördüğüm zaman uyarmam lazım zaten. Sizin de uyarmanız lazım. Bu kadar nettir bu. Çünkü sen uyarmazsan, ben uyarmazsam, bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da ahlaksız olur. Bu kadar net" dedi.

Müge Dağıstanlı'nın "Herkes sütten çıkmış ak kaşık mı?" sorusuyla gerilen Yeşim Salkım, "Önemli olan o sütü ak bırakmak canım" cevabını verdi.

'ARAYA GİREN DAYAĞI YER'

Salkım sözlerine şöyle devam etti: Örgüt kurmak ne demek ya? Bir insanı böyle bir şeyle nasıl itham edebilirsin? Benim kimseyle birlik olmaya ihtiyacım yok. Ben savcının karşısına oturdum, bütün her şeyi anlattım. Delillerimi de sundum. Bundan sonraki davalarda da sunacağım. Ve hatta onun çok şeyini koyacağım o dosyanın içine. Bakın açık açık söylüyorum. Araya giren dayağı yer! Arayı bulmaya çalışan, onu haklı bulan, onu aklamaya çalışan.. Uğraşmayın! İzin vermem! Çünkü ben davamda haklıyım. Benim o dönem boşandığımda taklitlerimi yapan kadından bahsediyorum ben.

Yeşim Salkım sözlerinden sonra Gülben Ergen sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Hayatımın gündemini “hiç” oluşturmayan, ama hayatının gündeminden beni “hiç” eksik etmeyen, her gün canımdan can kopartmaya çalışanların uğultusu rüzgara karışmaya devam ediyor.

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Ayrılık iddialarına yanıt verdiAyrılık iddialarına yanıt verdi
Sandalye dansıyla olay oldu! 'Kendimi şımartmak için...'Sandalye dansıyla olay oldu! 'Kendimi şımartmak için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım Yeşim Salkım ınstagram >>Gülben Ergen

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

İlginizi Çekebilir

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen ve eşiyle böyle dalga geçti

Dediğini yaptı! O da yatakta...

Mehmet Ali Alabora'nın annesinden ilk açıklama

'Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların...'

Ceyda Düvenci dizi tekliflerini neden kabul etmiyor?

İşte dizi tekliflerini kabul etmeme sebebi...

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Ayrılık iddialarına yanıt verdi

Selen Görgüzel'den sandalye dansı yorumu: Kendimi şımartmak istedim

Sandalye dansıyla olay oldu! 'Kendimi şımartmak için...'

Aleyna Tilki yine olay olmayı başardı: Kıro

Olay sözler: Çok kıro geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.