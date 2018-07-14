MAGAZİN

Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Burak Törer’le yaşadığı aşkla magazin gündeminde olan Gülben Ergen yıllar sonra ilk kez bikinili görüntülendi

Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!

Şarkıcı Gülben Ergen, şu sıralar Burak Törer’le yaşadığı aşkla gündemde. Özellikle Burak Törer’in sürekli olarak sert sözlerle hem magazin basınına hem eskilere göndermede bulunduğu fotoğraflarla Gülben Ergen magazin gündeminden düşmüyordu.

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Gülben Ergen bu kez de 20 yıl sonra bikinili olarak magazincilere yakalanmasıyla gündemde.

'BASIN KAPIDA, GÜLBEN TELEFONDA'

Genelde sahilde mayo giymeyi tercih eden şarkıcı, yıllar sonra ilk kez bikini giydi. Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen Gülben Ergen, uzun uzun telefonla konuştu.

Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz telefonla konuşan 3 çocuk annesi Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

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Gülben Ergen spor ve pilates yapıyor.

Gülben Ergen 2013 yılında böyle görüntülenmişti...

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