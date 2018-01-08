MAGAZİN

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 20:52 | Son Güncelleme 9 saat önce

Magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik ile ayrılma sürecinde yaşadıklarını Seda Sayan'ın programında ilk kez açıkladı. İşte Gülben Ergen'in o açıklamaları...

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen suskunluğunu Seda Sayan’ın programında bozdu. Seda Sayan, “Zor zamanlarında neden sustun?” sorusuna Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

“Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki… Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır… Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi… Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin… Hangisinin neyine cevap vereceksin… Benim ölümümü seyrettiler…”

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen seda sayan

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
gülben=seda aynı karakter aynı kalite
Körler sağırlar birbirini ağırlar
midemiz kaldırmıyor bunları!!!!!!!
Masum melek rolleri bide acıklı acıklı konuşmalar bakışmalar utanmadan milyonlarin önüne çıkıyorlar haykiriyormuş basit insanlar sizsiniz hic bir ise yaramayanda anca cumleler kurul ditturi ditturi çal oyna kötü cadinin aynaya sordugu gibi benden baska guzel varmi dunyada
ikiside ayni zaten ne ayni diye sormayin ben önceki yorum yapan arkadas gibi yorumlamiyorum. sadece ikiside ayni diyorum
Diğer Haberler
Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç'tan aşk açıklaması

Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç'tan aşk açıklaması

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.