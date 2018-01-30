Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Gülben Ergen, dün yaşananlardan sonra ilk kez paylaşımda bulundu
Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Gülben Ergen üç ay önce yaptığı yorumlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. İddiaya göre, Seren Serengil tedbir kararına rağmen programında Gülben Ergen aleyhinde yorumlar yapmayı sürdürdü.
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Gülben Ergen'in başvurusu üzerine mahkeme, 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.
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Ancak cezaevine girmesi beklenen <strong>Seren Serengil, Aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.
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Dün magazin gündemini meşgul eden bu olaydan sonra Gülben Ergen ilk kez paylaşım yaptı.
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Şarkıcı, Einstein'ın, "Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur." sözünü, "Adam gerçekten haklı" notuyla paylaştı.
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Gülben Ergen'in bu paylaşımı sosyal medyada 'Seren Serengil'e gönderme' olarak yorumlandı ve binlerce beğeni, yorum aldı.
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Seren Serengil, dünkü programında şunları söylemişti:
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"Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada.
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İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Herkesten destek mesajı aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Biraz tedirginim ama korkum yok.
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Ben kimseye iftira atmadım, bu cezayı haketmiyorum. Kabahatim olsa üç yıl da yatarım. Doğruların arkasındayım. Söylediklerimin arkasındayım. Bu kadar gazete ve magazin programları bahsederken neden ben özellik hapise gönderiliyorum.
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Dün gece uyuyamadım. Ne zaman haksızlığa uğradıysam o haksızlık bana iyilik yaptığım insanlardan geldi. 15 yıllık arkadaşım Ebru Şallı'yı da kaybettim ama doğruyu söyledim. Ben her arkadaşımın iyi bir yerlere gelmesini istedim.
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Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim. "Bu konuyu herkes konuştu ama kabak Seren'in başına patladı!" söylemi doğru değil. Çünkü bir tek benim cezaevine gönderilmem istendi. O yüzden ben gidiyorum. O bana iftira atsaydı, ben de onun için aynı kararı aldırırdım ama ben iftira atmadım.
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Öte yandan Seren Serengil, Seda Sayan'ın dünkü programında Sinem Yıldız'ın "Seren şov yapıyor" sözlerini duyunca saç diplerini gösterdi.
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O sözlere tepki olarak dökülen saçlarını göstermek için saç diplerini açıp gösteren Seren Serengil şu sözleri söyledi:
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"Gördünüz mü? Bunlar hep şov. Bütün saçlarım döküldü. Bu kadar gaddar olmayın. Ben bütün programcı arkadaşlarımın programlarına da bağlanıyorum, sizi kırmayıp. Ama bua yıp bir şey artık. Ben böyle dik durdukça da siz başka türlü yorumluyorsunuz işi..."
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