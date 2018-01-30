Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Gülben Ergen, dün yaşananlardan sonra ilk kez paylaşımda bulundu

Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

1 / 15 Gülben Ergen üç ay önce yaptığı yorumlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. İddiaya göre, Seren Serengil tedbir kararına rağmen programında Gülben Ergen aleyhinde yorumlar yapmayı sürdürdü.

2 / 15 Gülben Ergen'in başvurusu üzerine mahkeme, 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

3 / 15 Ancak cezaevine girmesi beklenen <strong>Seren Serengil, Aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.

4 / 15 Dün magazin gündemini meşgul eden bu olaydan sonra Gülben Ergen ilk kez paylaşım yaptı.

5 / 15 Şarkıcı, Einstein'ın, "Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur." sözünü, "Adam gerçekten haklı" notuyla paylaştı.

6 / 15 Gülben Ergen'in bu paylaşımı sosyal medyada 'Seren Serengil'e gönderme' olarak yorumlandı ve binlerce beğeni, yorum aldı.

7 / 15 Seren Serengil, dünkü programında şunları söylemişti:

8 / 15 "Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada.

9 / 15 İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Herkesten destek mesajı aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Biraz tedirginim ama korkum yok.

10 / 15 Ben kimseye iftira atmadım, bu cezayı haketmiyorum. Kabahatim olsa üç yıl da yatarım. Doğruların arkasındayım. Söylediklerimin arkasındayım. Bu kadar gazete ve magazin programları bahsederken neden ben özellik hapise gönderiliyorum.

11 / 15 Dün gece uyuyamadım. Ne zaman haksızlığa uğradıysam o haksızlık bana iyilik yaptığım insanlardan geldi. 15 yıllık arkadaşım Ebru Şallı'yı da kaybettim ama doğruyu söyledim. Ben her arkadaşımın iyi bir yerlere gelmesini istedim.

12 / 15 Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim. "Bu konuyu herkes konuştu ama kabak Seren'in başına patladı!" söylemi doğru değil. Çünkü bir tek benim cezaevine gönderilmem istendi. O yüzden ben gidiyorum. O bana iftira atsaydı, ben de onun için aynı kararı aldırırdım ama ben iftira atmadım.

13 / 15 Öte yandan Seren Serengil, Seda Sayan'ın dünkü programında Sinem Yıldız'ın "Seren şov yapıyor" sözlerini duyunca saç diplerini gösterdi.

14 / 15 O sözlere tepki olarak dökülen saçlarını göstermek için saç diplerini açıp gösteren Seren Serengil şu sözleri söyledi: