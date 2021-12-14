Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Pazartesi akşamı geçirdiği trafik kazasında yaralanırken aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığı habere göre kaza TSİ 20:15 civarında Balıkesir'de, Susurluk mevkisinde gerçekleşti.

36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülçin Ergül kimdir?

Çocukluğundan beri sahne sanatlarıyla ilgilendikten sonra 2005 yılında arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile Hepsi'yi kuran Gülçin Ergül dört yıl boyunca bu grubun bir parçasıyken Kral TV Ödülleri, Powertürk Ödülleri ve İstanbul FM Ödülleri'nde en iyi grup ödülünü kazandı.

2006 ve 2007 yıllarında çeşitli dizilerde de rol aldı.

2011 yılında Bravo albümünü çıkardıktan sonra 2015'te de Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü.

2018'de Arabesk, 2020'de Davet ve 2021'de de İngilizce şarkıların yer aldığı Invitation albümlerini yayınladı.

