HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

14.12.2021 04:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Pazartesi akşamı geçirdiği trafik kazasında yaralanırken aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Pazartesi akşamı geçirdiği trafik kazasında yaralanırken aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığı habere göre kaza TSİ 20:15 civarında Balıkesir'de, Susurluk mevkisinde gerçekleşti.

36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülçin Ergül kimdir?

Çocukluğundan beri sahne sanatlarıyla ilgilendikten sonra 2005 yılında arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile Hepsi'yi kuran Gülçin Ergül dört yıl boyunca bu grubun bir parçasıyken Kral TV Ödülleri, Powertürk Ödülleri ve İstanbul FM Ödülleri'nde en iyi grup ödülünü kazandı.

gülçin

2006 ve 2007 yıllarında çeşitli dizilerde de rol aldı.

2011 yılında Bravo albümünü çıkardıktan sonra 2015'te de Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü.

2018'de Arabesk, 2020'de Davet ve 2021'de de İngilizce şarkıların yer aldığı Invitation albümlerini yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Görüntüler tepki çekmişti! YakalandıGörüntüler tepki çekmişti! Yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.