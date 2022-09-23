Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

Hepsi grubunun dağılmasının ardından şarkıcılık kariyerine devam eden Gülçin Ergül yakın zamanda Birbirimize İyi Gelmiyoruz, Gökyüzü Çağırdı Aşkı gibi parçaları seslendirdi. Sesiyle dikkat çeken Ergül, spor paylaşımıyla adından söz ettirdi.

TAYTLI POZUYLA NEFES KESTİ

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Gülçin Ergül, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sporu eksik etmeyen Ergül, ayna karşısında taytlı poz verdi.

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

36 yaşındaki Gülçin Ergül şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncudur.

"ARAMIZDA ANLAŞMAZLIKLAR OLDU"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Ergül, Heps, grubu hakkında açıklama yapmıştı.

Grupların bir süre sonra ayrıldığını söyleyen Ergül şu ifadeleri kullandı: "Dört kişinin aynı istekte buluşması çok da kolay değil. Şu an aramızda bir husumet yok ama mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatı bulamadık. Grubun ilk dağıldığı dönemde aramızda belirli anlaşmazlıklar oldu tabi ki. Ama ben kin, nefret besleyen biri değilim. Gruptan ayrılmam da en hayırlısı oldu benim için. Benim yerimde başka biri olsa çok daha erken ayrılırdı; ama ben sevenlerimi üzmemek için direnebildiğim kadar direnmiştim. 'Kendim müzik yapayım' düşüncesiyle değil, mutsuz olduğum için ayrıldım. Çok da uzun zaman oldu, güzel başarılar elde ettik. Güzel hatırlamak istiyorum"





