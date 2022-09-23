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Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

23.09.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülçin Ergül, 2005-2015 yılları arasına damga vuran müzik grubu 'Hepsi' ile ün kazandı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ile hem müzik hem de dizi çalışmasına imza attı. Hepsi grubu ile adını duyuran Ergül, son zamanlarda yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

Hepsi grubunun dağılmasının ardından şarkıcılık kariyerine devam eden Gülçin Ergül yakın zamanda Birbirimize İyi Gelmiyoruz, Gökyüzü Çağırdı Aşkı gibi parçaları seslendirdi. Sesiyle dikkat çeken Ergül, spor paylaşımıyla adından söz ettirdi.

TAYTLI POZUYLA NEFES KESTİ

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Gülçin Ergül, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

Sporu eksik etmeyen Ergül, ayna karşısında taytlı poz verdi.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

36 yaşındaki Gülçin Ergül şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncudur.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

"ARAMIZDA ANLAŞMAZLIKLAR OLDU"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Ergül, Heps, grubu hakkında açıklama yapmıştı.

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

Grupların bir süre sonra ayrıldığını söyleyen Ergül şu ifadeleri kullandı: "Dört kişinin aynı istekte buluşması çok da kolay değil. Şu an aramızda bir husumet yok ama mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatı bulamadık. Grubun ilk dağıldığı dönemde aramızda belirli anlaşmazlıklar oldu tabi ki. Ama ben kin, nefret besleyen biri değilim. Gruptan ayrılmam da en hayırlısı oldu benim için. Benim yerimde başka biri olsa çok daha erken ayrılırdı; ama ben sevenlerimi üzmemek için direnebildiğim kadar direnmiştim. 'Kendim müzik yapayım' düşüncesiyle değil, mutsuz olduğum için ayrıldım. Çok da uzun zaman oldu, güzel başarılar elde ettik. Güzel hatırlamak istiyorum"

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

Gülçin Ergün spor salonundan taytlı poz verdi! Fiziğiyle nefes kesti

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Gülçin Ergül hepsi sosyal medya amanda yaşında
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