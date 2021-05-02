Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Tatlıses'in eşinin hayat hikâyesi...

İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya araştırılıyor. İmparatorun 5'inci eşi olan Gülçin Karakaya'nın yaşı ve nereli olduğu kısa sürede merak konusu haline geldi. Peki, İbrahim Tatlıses'in kendisini çok mutlu ettiği ifade edilen Gülçin Karakaya kimdir? İşte, yanıtı...

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le yaptığı evlilik ile gündeme geliyor. 26 yaşında olan Gülçin Karakaya ile 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1,5 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıses'i, Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

Canlı yayında evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.



