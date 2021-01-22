Gül'den Berberoğlu açıklaması: AYM kararları bağlayıcıdır

Gül, Soylu tartışmasıyla ilgili de konuştu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin bir kez daha "hak ihlali" kararı vermesiyle ilgili olarak "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır" dedi.

Bakan Gül, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, hak, hukuk ve adaletin yerine getirilmesinin halkın beklentisi ve hukukun gereği olduğunu belirterek "Dolayısıyla olacak olan, hukukun emrettiği şeydir. O da Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığıdır ve hukukun uygulanması, üstünlüğü, hukuk güvenliğidir. Anayasanın amir hükmü de budur, hep birlikte göreceğiz. Elbette kararlar eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun gereği, bir emridir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medyada annesiyle fotoğrafının altına hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin serbest bırakılması üzerine yaptığı çıkış sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili bir soruya da yanıt verdi.