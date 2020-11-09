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Gülden Karaböcek yıllara meydan okuyor! İşte son hali...

09.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Gülden Karaböcek 67 yaşına bastı. Yeni yaşını kızı Nur ve yakın arkadaşları ile birlikte kutlayan Karaböcek'in yıllar içindeki değişimini görenler 'zamana meydan okuyor' dedi.

Usta sanatçı Gülden Karaböcek, önceki akşam 67. yaşını kızı Nur ve dostları ile birlikte kutladı.

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Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Karaböcek, 2020'nin oldukça çalkantılı bir yıl olduğunu belirtti.

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Şarkıcı, mumları üflemeden önce önümüzdeki günlerin tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, koronavirüs salgınının son bulmasını istediğini söyledi.

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Kızı Nur ve arkadaşlarının sürpriz kutlaması karşısında şaşıran Gülden Karaböcek, herkese teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

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