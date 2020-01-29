Gülden Yılmaz, doktor kızını öldüren eşinden boşandı

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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE?de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu?nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

TÜRKİYE?de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu?nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.
Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hazırlanıyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretçi akınına uğruyor.
'TURİZMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Hoynat Adası?nın her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, Karadeniz sahili boyunca birçok eşsiz doğal güzelliğin yanı sıra Hoynat Adası, Yason Burnu ve Timsah adasının da ilgi gördüğünü söyledi. Nesli tükenmekte olan kuşların doğal ortamda üremesi için bir dizi tedbirler alındığını da belirten Güler, ?Karadeniz?de ilimiz son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Denizle iç içe kentimizde yaylalarımız ve böyle doğal güzelliği olan adalarımızda ilgi çekiyor. Hoynat Adası'da bunlardan biri. Kentimizde yaz kış daha çok turist ağırlamak için tanıtım faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bölgede hazırlayacağımız projelerle turizmin gelişmesini sağlayacağız dedi.

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