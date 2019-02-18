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"Güldestan" yeniden sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, "Güldestan" adlı eseri 20 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak - Keman, çello, kanun, klarnet, ud ve perküsyondan oluşan orkestra eşliğinde sunulan gösteride, Ara Güler'in özel arşivinden fotoğraflar da izleyiciyle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, müzik ve dans prodüksiyonu "Güldestan"ı 20 Şubat'ta yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, koreograf Beyhan Murphy'nin 2004'te besteci ve neyzen Mercan Dede ile hazırladığı "Güldestan", Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve İstanbul devlet opera ve balelerinin sahnelemesinin ardından Ankara'da beğeniye sunulacak.

Dekoru Işın Mumcu, kostüm tasarımı İsmail Dede ve Ayşegül Alev'e ait eseri, Arkın Zirek sahneledi. Eserin içeriğinde kullanılan Evliya Çelebi ve Orhan Pamuk metinlerini, tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Ergenç seslendirdi.

Eser, keman, çello, kanun, klarnet, ud ve perküsyondan oluşan orkestra eşliğinde sunulacak. Gösteride Ara Güler'in özel arşivinden fotoğraflar da izleyiciyle buluşacak.

- Osmanlı'dan modern İstanbul'a

Eserde, göç yolundan şehirdeki bir kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk'un metninden Evliya Çelebi'ye, modern insanın içsel yolculuğuna, Osmanlı dönemi İstanbul günlerinden modern İstanbul'a varan bir yolculuk anlatılıyor.

Devlet Opera ve Balesinin en fazla turne yapan eseri "Güldestan", şimdiye kadar Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Bodrum Bale Festivali ile Hollanda, Bosna Hersek, Çin, Tunus, Almanya, Gürcistan, Tayland, Makedonya ve Fransa'da sahnelendi.

Modern Dans Topluluğu, eseri 20 Şubat akşamı Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşturacak.

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Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu güldestan

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