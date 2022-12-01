Güldü parmak salladı bağırdı! Funda’nın hıçkırıklara boğulan annesine söyledikleri… 1,5 yıl sonra karşısına çıktı! Kimse inanamadı

Star TV’de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına dikkat çeken anlar damga vurdu. Bir ailenin 1,5 yıldır aradığı kızı bulundu ve ekran başındaki herkes ailenin kızıyla buluşmasını merakla bekliyordu. Ancak gözü yaşlı anne, kızıyla karşılaştığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Funda isimli genç kızın, stüdyodaki annesine, ağabeyine ve telefonla yayına bağlanan babasına söyledikleri herkeste şok etkisi yarattı. Genç kızın annesine "O söylediğin tek cümle beni yıktı, yıktı." diye, babasına ise "Ne yüzle arıyor, cinlerim tepeme çıkıyor, timsah gözyaşları" şeklinde haykırışları akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...

BÖYLE BULUŞMA GÖRÜLMEDİ! ANNESİNİ GÖRÜNCE SARILMAKTAN KAÇTI

Programda yer alan bilgilere göre, Funda, İstanbul’da yaşayan ailenin 6 çocuğundan tek kız. Funda’nın zor günleri ise iddiaya göre 17 yaşında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın amcası tarafından babasına şikayet edilmesiyle başladı. Bu yüzden şiddet gördüğünü söyleyen genç kız kendi isteğiyle bir yurda yerleşti. Genç kız 18 yaşına geldiğinde de yurttan kaçarak kendisine yeni bir hayat kurdu. Bunun üzerine kızlarından 1,5 yıl haber alamayan aile kızının bulunması için Serap Paköz’ün programına başvurdu. Funda kısa sürede bulunsa da stüdyodaki buluşma anında özellikle anne hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Stüdyodaki anne-kız buluşmasında beklenenin aksine adeta soğuk rüzgarlar esti.

ANNESİNİN GÖZYAŞLARI KARŞISINDA UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kızını karşısında gören anne gözyaşlarına boğulurken, 1,5 yıldır aradığı kızının ise öfkeli olduğu görüldü. Stüdyoda yaşanan kavuşma anında genç kız annesine sarılmak istemedi. Anne, “Canım kızım, yavrum, bebeğim, gözümün nuru” diyerek gözyaşı dökerken kızı Funda’nın umursamaz tavırları dikkat çekti. Funda annesine, “Anne hiç boşuna uğraşma, o duyguyu benden sömürdün, bitirdin” şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİMDE HİÇBİR DUYGU YOK"

Programda, yaşananlarla ilgili Serap Paköz ise “Amca kim oluyor da bu kıza saklı gizli, oradan sosyal medya hesabında girip ağza alınmayacak şeyler söylüyor.” dedi.

Funda ise “Ne ağlayabiliyorum ne de içimi dökebiliyorum. İçime kapandım ya.” diyerek serzenişte bulundu.

Funda ağabeyine “Ben sana da öfkeliyim, anneme de babama da öfkeliyim, ben herkese öfkeliyim. Benim içimde hiçbir duygu yok” ifadelerini kullandı.

"O SÖYLEDİĞİN TEK CÜMLE BENİ YIKTI YIKTI"

Annesi stüdyoda ne kadar gözyaşı dökse de genç kız onu affetmedi. Funda “Herkes bana ne söylerse söylesin kalbimi acıtmıyor ama senin o söylediğin tek cümle beni yıktı yıktı” diyerek annesine seslendi.

"CİNLERİM TEPEME ÇIKIYOR! BIRAK YA, TİMSAH GÖZYAŞLARI"

Genç kız telefonla programa bağlanan babasına da öfkeliydi. Genç kız babasına, “Ne yüzle arıyor, ben onun sesini duymak istemiyorum, cinlerim tepeme çıkıyor ya. Ne hakla arayabiliyorsun ya” dedi.

Serap Paköz, telefondaki babaya “Ağlıyor musun, ne yapıyorsun” diye sorunca genç kız, “Bırak ya, timsah gözyaşları” şeklinde konuştu. Yaşananlar hem stüdyodakileri hem de ekranları başında programı izleyenleri şoka uğrattı.