Güldür Güldür Bakan Nureddin Nebati neden yayınlanmadı? Güldür Güldür Nureddin Nebati skeci sansürlendi mi?

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür dün ekrana gelen 305’inci bölümünde daha önce tanıtımlarda yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin skeci yer almadı. Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Vatandaşlar bu skecinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

GÜLDÜR GÜLDÜR BAKAN NEBATİ SKECİ NEDEN YAYINLANMADI?

Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldığı skeç Cumartesi gecesi saat 20:00 yayınlanacağını duyurmuştu.

Yayınlanan bölümde Bakan Nebati bölümü yer almazken, sosyal medya kullanıcıları programa sansür uygulandığını dile getirdi. Bakan Nebati’li skecin yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmezken, Show TV’den bir açıklama yapılmadı.

