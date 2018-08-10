Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür programının sevilen ismi İrem Sak’ın programdan ayrıldığı gündeme gelmişti. Artık komedi oynamayacağını söyleyen İrem Sak, yeni sezonda izleyiciye ters köşe yapacak bir dram dizisiyle ekrana geleceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun oynayacağı dizi ortaya çıktı.

Fox TV için Med Yapım’ın hazırladığı dizi, ‘This Is Us’ isimli diziden uyarlama olacak. Henüz ismi netleşmeyen dizide Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu ve Olgun Toker de rol alıyor.

Çekimlerinin Eylül’de başlaması beklenen dizide İrem Sak’ın Olgun Toker’in canlandıracağı karakterin eşini oynayacağı öğrenildi.



