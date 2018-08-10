MAGAZİN

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 00:29 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bir daha komedi oynamayacağını açıklayan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu.

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür programının sevilen ismi İrem Sak’ın programdan ayrıldığı gündeme gelmişti. Artık komedi oynamayacağını söyleyen İrem Sak, yeni sezonda izleyiciye ters köşe yapacak bir dram dizisiyle ekrana geleceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun oynayacağı dizi ortaya çıktı.

Fox TV için Med Yapım’ın hazırladığı dizi, ‘This Is Us’ isimli diziden uyarlama olacak. Henüz ismi netleşmeyen dizide Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu ve Olgun Toker de rol alıyor.

Çekimlerinin Eylül’de başlaması beklenen dizide İrem Sak’ın Olgun Toker’in canlandıracağı karakterin eşini oynayacağı öğrenildi.

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irem sak This Is Us güldür güldür show

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