HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci! Yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu: Kim yazdı bunu?

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci! Yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu: Kim yazdı bunu?

23.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'daki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin skeci gündem oldu. Bakan Nureddin Nebati'nin "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde yaptığı açılış konuşmasında kullandığı ifadelere gönderme yapılan skeçte; kürsüde konuşma yapan bir kişi metinde geçen bazı sözleri söylerken zorlanıyor ve "Kim yazdı bunu?" diye soruyor.

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci! Yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu: Kim yazdı bunu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeniden Güldür Güldür Show'da skeç konusu oldu. Güldür Güldür'ün yeni sezonunun ilk bölümünde Bakan Nebati'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşma skeç konusu olurken, o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde açılış konuşmasında "Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Nureddin Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmamış; Bakan'ın bu konuşması, sosyal medyada gündem olmuştu.

hjhj

Daha önce de Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yayınlayan Güldür Güldür Show, izleyicilerden ve Bakan'ın kendisinden de övgü almıştı.

Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde! Bakan Nebati'den bomba karar!Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde! Bakan Nebati'den bomba karar!

"KİM YAZDI BUNU?"

Güldür Güldür bu kez de Nureddin Nebati'nin bu konuşması ile ilgili bir skeç yayınladı. Söz konusu skeçte Bakan'ın konuşmasını okuyan kişi metinde geçen bazı sözleri söylerken zorlanıyor ve "Kim yazdı bunu?" diye soruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere’de yeni Başbakan adayları belli oluyor! İşte öne çıkan isimlerİngiltere’de yeni Başbakan adayları belli oluyor! İşte öne çıkan isimler
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandıLiseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Nurettin Nebati

En Çok Okunan Haberler

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

İlginizi Çekebilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.