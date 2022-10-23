Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci! Yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu: Kim yazdı bunu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeniden Güldür Güldür Show'da skeç konusu oldu. Güldür Güldür'ün yeni sezonunun ilk bölümünde Bakan Nebati'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşma skeç konusu olurken, o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde açılış konuşmasında "Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Nureddin Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmamış; Bakan'ın bu konuşması, sosyal medyada gündem olmuştu.

Daha önce de Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yayınlayan Güldür Güldür Show, izleyicilerden ve Bakan'ın kendisinden de övgü almıştı.

"KİM YAZDI BUNU?"

Güldür Güldür bu kez de Nureddin Nebati'nin bu konuşması ile ilgili bir skeç yayınladı. Söz konusu skeçte Bakan'ın konuşmasını okuyan kişi metinde geçen bazı sözleri söylerken zorlanıyor ve "Kim yazdı bunu?" diye soruyor.

