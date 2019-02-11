Güldür Güldür'le tanınan oyuncu Özgün Aydın arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsü Yakup Koca diğer telefonuyla arkadaşından yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen arkadaşı İlker İlter de bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışsa da başarılı olamayınca durum polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırılan taraflar karakola götürüldü. Yakup Koca ve bıçakla yaralanan arkadaşı İlker İlter ise hastaneye gitti. Vücudunda darp izleri olan Yakup Koca ve bıçakla yaranan arkadaşı İlker İlter’in eline dikiş atıldı.

Olay dün gece saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy Hasırcıbaşı caddesi üzerindeki taksi durağından arkadaşlarıyla birlikte taksiye binen ünlü oyuncu Özgün Aydın, karşıya gideceğini söyledi. Kısa bir süre gittikten aracı durdurarak araçtan inen Özgün Aydın, tekrar taksiye doğru yöneldi. Araçtan indiği esnada aracın kapı lastiğinin düştüğünü gören şoför lastiği yerine taktığı esnada oyuncu Özgün Aydın ile kısa bir süre sözlü tartışma yaşadı. Sonrasında ise Özgün Aydın ve arkadaşları taksi sürücüsünün telefonunu gaspettiler.

SEN YANDIN

Olay sonrası taksi şoförü Yakup Koca, bıçakla yaralanan İlker İlter ve ünlü oyuncu Özgün Aydın birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti. Karakolda taksi sürücüsüne tehditler savuran oyuncu Özgün Aydın’ın o anları kameraya yansıdı. Ünlü oyuncu taksi sürücüsüne el işareti yaparak ‘Sen yandın’ dedi.

SARHOŞTU BIÇAKLADILAR

Olayda yaralanan taksi şoförü İlker İlter yaşananları şöyle anlattı:

-“Arkadaşım beni aradı “İlker yetiş sıkıntı var’ diye. Buraya geldiğimiz de anladık tiyatrocu olduklarını. Aşırı derece alkollüler. Telefonunu almışlar elinden onu öğrendim. Sen ne yapıyorsun diye üstüne gidince o esnada üstüme saldırdı. Elinde olan aletle her tarafımıza salladılar. Elimde 6 tane dikiş var. Böyle bir alkol içme, böyle bir rezillik yok. Tiyatrocu dediğin adam saygın insanlar oluyor “.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ O ANLARI ANLATTI...

“Kadıköy Hasırcıbaşından taksiye bindiler. Yoğurtçu parkı dediler. Bende Yoğurtçu parkı az ileride. 10 adım giderseniz. Dediler ki yok biz taksiye bineceğiz. Yolda giderken nerede ineceksiniz diye sordum. İsmini sonradan öğrendim. Özgün denen arkadaşı ben arabaya bindiğinde tanıyamadım. Galiba oyuncuymuş. Kafası da güzeldi ne söylediğini bilmiyordu. Nerede ineceksiniz dedim. O da ‘burada’ dedi. 3 kişilerdi zaten. Arabadan indiler. Sonra ikisi birlikte arabaya tekrar geldiler. Özgün önde otururken bu sefer arkaya geçti bayanın yanına.

LASTİĞİ TAKAYIM ÜŞÜMEYİN DEDİM...

-O arada araçtan inerken ayağı takıldı camın lastiği çıktı arabanın. Dedim ki giderken üşümeyin karşıya geçeceğiz orayı takayım dedim. Yüzüme baktı o esnada kapıyı direk koluma çarptı. Canımı yaktın kolum kırıldı neden böyle yapıyorsun dedim. O da bana ‘Sen kimsin. Benimle böyle konuşuyorsun. Ne zannediyorsun kendini. Benim kim olduğumu biliyor musun’ şeklinde konuşmaya başladı. Bende dedim ki, lütfen bu araçtan iner misiniz? Ben sizi götüremeyeceğim.

GIRTLAĞIMA YAPIŞTI

-Daha sonra diğer arkadaşı indi. Geldi gırtlağıma yapıştı. O esnada polisi arayacaktım telefonumu aldı arayamıyorum. Oradaki insanlar toplandı beni kurtarmaya başladı. Ondan sonra onlara da tehditler savurdu. Bende diğer telefonla İlker arkadaşımı aradım. O da hemen geldi. Ona da saldırdı. Elinde bıçak vardı. Polis geldi polise de saldırdılar. Olay bu.

