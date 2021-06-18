Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş... Uğur Bilgin'in memleketi şaşırttı!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, ekran macerasına 27 Şubat 2013 tarihinden beri devam ediyor.

İŞTE GÜLDÜR GÜLDÜR MESUT'UN MEMLEKETİ...

Güldür Güldür karakterlerinden Mesut'un yani Uğur Bilgin'in sahne performansı dışında özel hayatı da merak ediliyor.

1980 doğumlu oyuncunun İstanbul’da dünyaya geldiği biliniyordu. Ev hanımı anne ve Devlet Denizyolları emeklisi olan bir babanın çocuğu olan Bilgin, 9 Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü mezunu.

Başarılı oyuncu, özellikle Güldür Güldür programında canlandırmış olduğu Mesut karakteri ile izleyiciler tarafından çok sevilmiştir.

Güldür Güldür dışında da pek çok yapımda yer alan Uğur Bilgin; Arka Sıradakiler, Aşağı Yukarı Yemişliler, Otisabi, Boynu Bükükler, Kağıt, Plajda, Böcek ve Dedemin Fişi gibi bir çok dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

UZUN BURNU HAKKINDA SKEÇLERDE ESPİRİ YAPILIYORDU Güldür Güldür'ün sevilen karakterlerinden Mesut, programda uzun burnuyla konuşulmakta ve skeçlerde bu konu hakkında espiriler yapılmaktaydı.