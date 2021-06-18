MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş... Uğur Bilgin'in memleketi şaşırttı!

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş... Uğur Bilgin'in memleketi şaşırttı!

18.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 5'er Beşer ve İnsanlar Alemi adıyla yayınlanan ve Ali Sunal'ın sunduğu show programı, Güldür Güldür adıyla 2013 senesinde yayınlanmaya başlamıştı. Yaklaşık 8 senedir yayın hayatına devam eden Güldür Güldür'de Mesut karakterini oynayan Uğur Bilgin, sevilen programın en çok takip edilen isimlerinden biri. Mesut'un aslen nereli olduğu merak ediliyordu. Sevilen oyuncunun memleketi şaşırttı. Bakın Güldür Güldür Mesut aslen nereliymiş...

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, ekran macerasına 27 Şubat 2013 tarihinden beri devam ediyor.

İŞTE GÜLDÜR GÜLDÜR MESUT'UN MEMLEKETİ...

Güldür Güldür karakterlerinden Mesut'un yani Uğur Bilgin'in sahne performansı dışında özel hayatı da merak ediliyor.
1980 doğumlu oyuncunun İstanbul’da dünyaya geldiği biliniyordu. Ev hanımı anne ve Devlet Denizyolları emeklisi olan bir babanın çocuğu olan Bilgin, 9 Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü mezunu.
Başarılı oyuncu, özellikle Güldür Güldür programında canlandırmış olduğu Mesut karakteri ile izleyiciler tarafından çok sevilmiştir.
Güldür Güldür dışında da pek çok yapımda yer alan Uğur Bilgin; Arka Sıradakiler, Aşağı Yukarı Yemişliler, Otisabi, Boynu Bükükler, Kağıt, Plajda, Böcek ve Dedemin Fişi gibi bir çok dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

UZUN BURNU HAKKINDA SKEÇLERDE ESPİRİ YAPILIYORDU

UZUN BURNU HAKKINDA SKEÇLERDE ESPİRİ YAPILIYORDU
Güldür Güldür'ün sevilen karakterlerinden Mesut, programda uzun burnuyla konuşulmakta ve skeçlerde bu konu hakkında espiriler yapılmaktaydı.

ASLEN RİZELİ!

ASLEN RİZELİ!
Güldür Güldür'ün sevilen karakterlerinden Mesut yani Uğur Bilgin ‘in asıl memleketi ise baba tarafından Rize’dir. Yani Bilgin aslen Rizeli.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Uğur Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.