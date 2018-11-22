MAGAZİN

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Güldür Güldür Show'a yeni sezonda Emre Altuğ'dan sonra iki isim daha katıldı.

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

BKM’nin sevilen skeç programı “Güldür Güldür Show”un yeni bölümlerinin çekimleri başladı.

Yine Show TV’de ocak ayı itibariyle seyirciyle buluşması planlanan programın kadrosuna geçen günlerde Emre Altuğ’un katıldığı ortaya çıkmıştı.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Altuğ’dan sonra iki ünlü ismin daha “Güldür Güldür Show” ekibine dahil olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.

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