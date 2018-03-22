'Güldür Güldür Show’da Seda Sayan sürprizi

'Güldür Güldür Show’da Doğa Rutkay'ın uzun zamandır canlandırdığı Seda Sayan tiplemesi, en sonunda gerçek Seda Sayan ile buluştu.

Seda Sayan’ın sık sık çok beğendiğini söylediği tiplemesini canlandıran Doğa Rutkay'a, önce aynı kıllıkta giren ekip arkadaşları sürpriz yaptı. Rutkay ile aynı kıyafet ve peruklarla sahneye gelen İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, Aslı İnandık; Seda Sayan olduklarını iddia ettiler. Seyircilerin gülüşmeleri arasında bir anda sahneye çıkan ünlü sunucu, herkesi şaşkına uğrattı.

Sahnede benzerleriyle bir araya gelen Seda Sayan, bol bol alkış aldı. Alkışlar eşliğinde sevilen parçası 'Tabi tabi'yi söyledi.