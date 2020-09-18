Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? Yeni sezon afişi yayınlandı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı, kadrosuna Dağhan Külegeç ve Murat Akkoyunlu'yu dahil eden programın 8. sezonu için geri sayım başladı.

MURAT AKKOYUNLU VE DAĞHAN KÜLEGEÇ KADROYA KATILDI

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu. Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu’nun da ekibe katılması heyecan yarattı.

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri de sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN KİMLER AYRILDI?

Güldür Güldür sezon finalinin ardından yaprak dökümü yaşanmıştı. Programa Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın veda etmişti.

