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Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un oyuncuları hayranlarına büyük sürpriz yaptı.

Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!

Uğur Bilgin, Evrim Akın ve Burak Topaloğlu, sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Duygu Çakır ve ailesi ile yeni bölümü evlerinde izledi.

Sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Çakır ailesi oyuncularla hem yeni bölümü izledi hem de merak ettikleri soruları sordular. Hiç kaçırmadan izlediklerini ve eve geleceklerini hiç beklemediklerini aktaran Çakır ailesi "Ekrandan zaten çok sempatik görünüyorsunuz ama yakından daha da sempatikmişsiniz" dedi. Uğur Bilgin ise hislerini "İnsanların evlerini açacakları kadar bizleri içinde hissetmeleri çok güzel bir duygu!" diyerek ifade etti. Evrim Akın ise evin genç kızlar ile uzun uzun hikayelerini paylaştı.

Güldür Güldür Show Sürpriz Ziyaret (2)

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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