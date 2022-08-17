Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu programdan ayrıldı mı? Onur Buldu Güldür Güldür'den neden ayrıldı?

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da yaşanan şoke eden ayrılık gündem oldu. Reyting rekorları kıran programda Bilal'i canlandıran Onur Buldu'nun programın yeni sezonunda olmayacağı iddiası sorgulanmaya başlandı. Peki Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrıldı mı?

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDI MI?

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da oynadığı skeçler ile hayran kitlesini büyüten ve senelerdir istikrarlı şekilde skeçler canlandırmaya devam eden başarılı oyuncu Onur Buldu'nun ayrılığı henüz netlik kazanmadı. Ancak oyuncunun büyük bir ihtimalle yeni sezon kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Ünlü ismin rol alacağı bir proje sebebiyle Güldür Güldür'den ayrılacağı iddiaları ise yayılmaya devam ediyor.

ONUR BULDU KİMDİR?

4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Onur Buldu'nun, annesi hemşire babası öğretmendir. Onur Buldu İzmir Menemen'de büyümüştür.

Buldu'nun ailesi aslen Tuncelilidir ve ünlü oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Ayrıca İzmir'de yaşadığı dönemde bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev almış olan Onur Buldu sonrasında İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a yerleşip yaşamını burada sürdüren ünlü oyuncu daha sonra pek çok farklı film, dizi ve farklı programlarda rol almıştır.

