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Güldür Güldür Show'un yayın tarihi beli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi açıklandı. Güldür Güldür Show 1 Aralık Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak

Güldür Güldür Show'un yayın tarihi beli oldu!

Geçtiğimiz sezon finalinden sonra uzun bir ara veren sevilen program Güldür Güldür Show, yepyeni kadrosuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

HİÇ YAYINLANMAMIŞ YENİ BÖLÜMLERİYLE EKRANA GELECEK

Ekranlarda kahkaha fırtınaları estiren, yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Showyeni sezon öncesi hiç yayınlanmamış, yepyeni üç bölümünün ilkiyle sevenleriyle buluşacak.

1 ARALIK CUMARTESİ AKŞAMI EKRANA GELECEK

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlayacak. Programın yeni sezon çekimleri de önümüzdeki haftalarda başlayacak.

YENİ SEZONDA KİMLER KATILDI?

Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna üç isim katıldı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ kadroya katılan ilk isim oldu. Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.

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