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Güldür Güldür Show yeni bölümler ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 20:08 | Son Güncelleme

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show’un yeni sezon tarihi belli oldu.

Güldür Güldür Show yeni bölümler ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

Program birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle 16 Şubat Cumartesi, Show TV’de kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezona hazırlanan Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile de dikkat çekiyor.

Güldür Güldür Show (4)

Kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Güldür Güldür Show, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiğinde eğlence yeni sezonunda da hız kesmeden devam edecek.

Güldür Güldür Show (1)

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 16 Şubat Cumartesi saat 20.00’de

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