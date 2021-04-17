Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman? Yayın günü değişti

Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? sorusu programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Ali Sunal , Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı komedi programı Salı günü yayınlanıyordu. Peki, Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman? İşte, detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv'nins sevilen programı Salı günleri yayınlanıyordu. Yeni kararla birlikte Güldür Güldür 23 Nisan Cuma günü ekranlarda olacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLERDİR?

Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal , Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Rüştü Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter yer alıyor.