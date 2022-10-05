MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

05.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği Güldür Güldür programı, renkli skeçleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla, uzun yıllardır evlerimize konuk oluyor. Aylin Kontente, Alper Kul, Onur Buldu, Aziz Aslan, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'de 'Bahadır' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Topaloğlu'nun özel yaşamı merak konusu oldu.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Show TV'nin sevilen yapımı Güldür Güldür ile tanınırlığını arttıran genç oyuncu Burak Topaloğlu, magazin aleminden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında evlenen Burak Topaloğlu'nun eşi, güzelliğiyle dikkat çekti.

34 yaşındaki Burak Topaloğlu, Bahçeşehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'na girdi.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Bir süre Avcılar Belediyesi'nin tiyatrosunda amatör olarak sahneye çıkan Burak Topaloğlu, Büyükçekmece Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

2012 yılında rol aldığı Sabit Kanca filmiyle ekran yolculuğu başlayan Burak Topaloğlu; İsmail Baki TV, Kocan Kadar Konuş ve Dedemin Fişi gibi yapımlarda oynadı.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

2013 yılında Güldür Güldür programına katılan Burak Topaloğlu, 9 yıldır Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Burak Topaloğlu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ezgi Tanır ile dünyaevine girmişti.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Burak Topaloğlu'nun eşi Ezgi Tanır, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojileri alanında eğitim alan Ezgi Tanır, sonrasında Ege Üniversitesi'nde Gazetecilik okudu.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşmaktan geri durmayan Tanır, eşi Burak Topaloğlu ile mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 günlük nişanlısını terk etmişti! Şaşırtan paylaşım15 günlük nişanlısını terk etmişti! Şaşırtan paylaşım
Ev yakışıklı oyuncunun çıktı! 150 bin TL'lik depozitoyu ödemeyince...Ev yakışıklı oyuncunun çıktı! 150 bin TL'lik depozitoyu ödemeyince...
Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dediKeloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Ali Sunal Doğa Rutkay Onur Buldu burak topaloğlu Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Detaylar ortaya çıktı, tam 5 milyar lira...

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Detaylar ortaya çıktı, tam 5 milyar lira...

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.