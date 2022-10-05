Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Show TV'nin sevilen yapımı Güldür Güldür ile tanınırlığını arttıran genç oyuncu Burak Topaloğlu, magazin aleminden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında evlenen Burak Topaloğlu'nun eşi, güzelliğiyle dikkat çekti.

34 yaşındaki Burak Topaloğlu, Bahçeşehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'na girdi.

Bir süre Avcılar Belediyesi'nin tiyatrosunda amatör olarak sahneye çıkan Burak Topaloğlu, Büyükçekmece Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı.

2012 yılında rol aldığı Sabit Kanca filmiyle ekran yolculuğu başlayan Burak Topaloğlu; İsmail Baki TV, Kocan Kadar Konuş ve Dedemin Fişi gibi yapımlarda oynadı.

2013 yılında Güldür Güldür programına katılan Burak Topaloğlu, 9 yıldır Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Burak Topaloğlu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ezgi Tanır ile dünyaevine girmişti.

Burak Topaloğlu'nun eşi Ezgi Tanır, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojileri alanında eğitim alan Ezgi Tanır, sonrasında Ege Üniversitesi'nde Gazetecilik okudu.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşmaktan geri durmayan Tanır, eşi Burak Topaloğlu ile mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.



