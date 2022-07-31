Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle bebeğini paylaştı! "Sevgilim bütün cefayı çekse de..."

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden... Bu sebeple evliliğini de sessiz sedasız gerçekleştiren Onur Buldu bir süre önce baba oldu.

Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu 2020 yılınınağustos ayında evlenmişti. Eşi ve kızının pozlarını paylaşan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

ONUR BULDU'NUN BABALIK HEYECANI

Onur Buldu eşinin pozunu paylaşarak öncesi-sonrası yaptı. Onur Buldu paylaşımına "Öncesi-sonrası. Masal’ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notunu düştü.

Onur Buldu'ya Güldür Güldür'de yer alan oyuncular ve pek çok ünlü isim kalp emojisiyle destek verdi.

