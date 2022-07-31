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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle bebeğini paylaştı! "Sevgilim bütün cefayı çekse de..."

31.07.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür ile adını duyuran oyuncu Onur Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ve 40 gün önce kucağına aldığı bebeği Masal ile pozlarını paylaştı. Onur Buldu'nun pozuna Nurgül Yeşilçay, Meltem Yılmazkaya ve Emre Altuğ gibi isimler yorum yağdırdı. İşte Onur Buldu ve eşinin o pozu...

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle bebeğini paylaştı! "Sevgilim bütün cefayı çekse de..."

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden... Bu sebeple evliliğini de sessiz sedasız gerçekleştiren Onur Buldu bir süre önce baba oldu.

Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu 2020 yılınınağustos ayında evlenmişti. Eşi ve kızının pozlarını paylaşan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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ONUR BULDU'NUN BABALIK HEYECANI

Onur Buldu eşinin pozunu paylaşarak öncesi-sonrası yaptı. Onur Buldu paylaşımına "Öncesi-sonrası. Masal’ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notunu düştü.

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Onur Buldu'ya Güldür Güldür'de yer alan oyuncular ve pek çok ünlü isim kalp emojisiyle destek verdi.

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Güldür Güldür Onur Buldu
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