Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Aslan'ın 2015 yılında dünyaevine girdiği eşi Eylül Aslan, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aziz Aslan, liseyi Çatalca'da okudu.

Marmara Üniversitesi'nde Biyomedikal bölümünde okurken, Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yaptı.

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Aslan, birçok tiyatroda sahneye çıktı.

2009 yılında Kahve Bahane dizisiyle televizyon macerası başlayan Aslan; Güldür Güldür, Dedemin Fişi, Eyvah Eyvah 3 ve Olur Olur gibi yapımlarda rol aldı.

2015'ten beri Eylül Aslan ile evli olan Aslan, eşiyle pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi:



