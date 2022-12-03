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Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

03.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından beri Güldür Güldür programında izleyiciyi kırıp geçiren başarılı oyuncu Erdem Yener hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Güldür Güldür programının yıldızı Erdem Yener hakkındaki o gerçek, sevenlerini şaşırttı.

1981 yılında Hatay'da doğan Erdem Yener, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü.

MEĞER ÜSTÜN ZEKALIYMIŞ

Sıra dışı bir çocukluk geçiren Erdem Yener'in henüz 7 aylıkken konuştuğunu duyanlar şaşıp kaldı. Üstün zekalı olduğu öne sürülen Erdem Yener, 4 yaşında okuma yazmayı öğrendi.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

ŞARKICILIK DA YAPMIŞ

Dansa ve müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Erdem Yener, 13 yaşında şarkı sözü yazmaya başladı ve sonrasında kendi müzik grubunu kurdu. Kirli ve Belki gibi albümleri bulunan Erdem Yener, birçok şehirde konser verdi.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

2003 yılında İstanbul'a taşınma kararı alan Erdem Yener, bir dönem oyuncu koçluğu ve cast direktörlüğü yaptı. Avea'nın reklam yüzü olan yıldız, samimi tavırları ve kendine has görüntüsüyle beğeni topladı.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

2012 yılında ses tellerinde çıkan kist nedeniyle hastanelik olan yıldız, çok geçmeden sağlığına kavuştu.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

2010 yılında rol aldığı Şen Yuva dizisiyle adından söz ettiren Yener; 5'er Beşer, İnsanlar Alemi, Mucize ve Dedemin Fişi gibi yapımlarda rol aldı.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Erdem Yener, ''Sevgililik işleri bana göre değil'' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!

Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener hakkında şaşırtan gerçek!


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