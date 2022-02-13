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Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

13.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Aylin Kontente, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, uzun yıllardır izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür'ün yönetmenliğini Meltem Bozoflu, senaristliğini ise Murat Kepez üstleniyor. Sevilen programda 'İsmail' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alper Kul hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul'un eski aşkını görenler gözlerine inanamadı. Meğer Alper Kul bir dönem Türkiye'nin en güzel kadın oyuncularından biriyle aşk yaşamış...

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alper Kul, aslen Trabzonludur.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan yıldız, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Şehir Tiyatroları'nda ve BKM'de çalıştı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Tiyatro hayatına 1994 yılında rol aldığı Redkit oyunuyla adım atan Alper Kul, 1997 yılında kamera karşısına geçtiği Hamam dizisiyle ekran macerasına başladı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Yılan Hikayesi ve Kınalı Kar gibi yapımlarda rol alan Alper Kul, sonrasında başrollerini Beren Saat ve Mahsun Kırmızıgül'ün paylaştığı Aşka Sürgün dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

ŞAŞIRTAN AŞK

Alper Kul, o dönem Aşka Sürgün dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile büyük bir aşk yaşadı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Alper Kul, 2010 yılında vizyona giren Gecenin Kanatları filminden gelen rol teklifini, eski sevgilisi Beren Saat ile oynamak istemediği için reddetmişti.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Alper Kul'u, filmin senaristliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül ikna etmişti.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Alper Kul, 2012 yılında meslektaşı Aylin Kontente ile dünyaevine girdi.

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Şimdilerde Güldür Güldür programında yan yana kamera karşısına geçen ünlü çift, 2 çocuk sahibi...

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul hakkında şoke eden gerçek! Duyanların ağzı açık kaldı

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