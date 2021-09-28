Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın mini tulumlu fotoğrafı olay yarattı

Televizyonların sevilen programı Güldür Güldür’de canlandırdığı Mehtap karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından paylaştığı mini tulumlu fotoğrafıyla gündeme geldi.

Meltem Yılmazkaya’nın kumsalda mini tulumuyla verdiği pozuna hayranları çok kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu bu fotoğrafını, “Yaşadığım her şey müziğe dönüşüyor , yoksa taş kesilirdim! Bir heves bir heyecan. İki aya kavuşuruz. Meltem” notuyla paylaştı.



