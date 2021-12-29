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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

29.12.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Uğur Bilgin, Aziz Aslan, Aylin Kontente ve Onur Buldu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programda hayat verdiği 'Naime' karakteriyle kırıp geçiren başarılı oyuncu Ecem Erkek'in eski eşi de ünlü çıktı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Yeteneğiyle parmak ısırtan ünlü oyuncu Ecem Erkek'in özel hayatı hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Erkek'in eski eşi Yüce Armağan'ın, bir dönem Behzat Ç. dizisinde rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı.

1989 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek, liseyi tamamladıktan sonra Mamak Belediyesi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Hacettepe Üniversitesi'nde çeşitli eğitimlerden geçen Erkek, 2010 yılında Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan ünlü oyuncu, 2017 yılında yer aldığı Hayat Sırları dizisiyle ekran macerasına başladı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

2017 yılından beri yer aldığı Güldür Güldür programıyla sarsılmaz bir ün yakalayan Erkek, 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü ?' filmiyle, sinemaya adım attı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Başarılı oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Erkek'in, 2020 yılında boşandığı eski eşi Yüce Armağan'ın, bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisinde rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Aslen Ankaralı olan Yüce Armağan, tıpkı Ecem Erkek gibi Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Ünlü çift, henüz 1 yıllık evliyken, başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç'un yer aldığı Hayat Sırları dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Eski eşiyle pozlarını silmeyen Yüce Armağan, ''Evet biz boşandık fakat bu eleştirilecek, kınanacak ya da üzerinde uzun uzadıya konuşulacak bir konu değil. Yaşamak gibi, ölüm gibi, aşk gibi, hastalık gibi hayatta başa gelebilecek çeşit çeşit olaylardan bir tanesi. Siz belki de inanmayıp üzerine bir ton laf edecek olsanız da ben yine de söyleyeyim: Biz Ecem’le birbirimizi hala çok seviyoruz. Bu kadar şiddetin, acının, onursuzluğun olduğu bir dönemde en önemlisi de o değil mi? Uzun lafın kısası Attila İlhan’ın da dediği gibi: Ayrılık da sevdaya dahil. Ayrılanlar hala sevgili'' sözleriyle, Erkek'e olan sevgisini dile getirmişti.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş


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