Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi paylaştı! "Çok güzelsiniz"

Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun dönmeye hazırlandığı Güldür Güldür programında yer alan oyuncuların özel hayatı da gündeme geliyor.

Son olarak Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaşınca beğeni toplamıştı. Şimdi de Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu'nun eşine beğeni yağdı.

Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Şiva Behrouzfar tatil pozlarını paylaşınca beğeni topladı. Güzel ismi görenler "Eşiniz çok şanslı", "Çok güzelsiniz", "Çok hoşsunuz" yorumlarında bulundu.

AŞK DOLU SÖZLER

Toygan Avanoğlu ve Şiva Behrouzfar, Veda Partisi filminde beraber yer almıştı. Başarılı oyuncu eşini yere göre sığdıramazken "Şiva benim şansım" demişti. Toygan Avanoğlu bir açıklamasında ise "Eşim Şiva'yla tanıştığımda 'Seninle evleneceğimizi hissediyorum' dedim" açıklamasında bulunmuştu.