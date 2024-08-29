MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi paylaştı! "Çok güzelsiniz"

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi paylaştı! "Çok güzelsiniz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu'nun eşi Şiva Behrouzfar sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirdi. Güzel isme yorumlar gecikmedi.

Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun dönmeye hazırlandığı Güldür Güldür programında yer alan oyuncuların özel hayatı da gündeme geliyor.

Son olarak Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaşınca beğeni toplamıştı. Şimdi de Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu'nun eşine beğeni yağdı.

1

Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

2

Şiva Behrouzfar tatil pozlarını paylaşınca beğeni topladı. Güzel ismi görenler "Eşiniz çok şanslı", "Çok güzelsiniz", "Çok hoşsunuz" yorumlarında bulundu.

3

AŞK DOLU SÖZLER

Toygan Avanoğlu ve Şiva Behrouzfar, Veda Partisi filminde beraber yer almıştı. Başarılı oyuncu eşini yere göre sığdıramazken "Şiva benim şansım" demişti. Toygan Avanoğlu bir açıklamasında ise "Eşim Şiva'yla tanıştığımda 'Seninle evleneceğimizi hissediyorum' dedim" açıklamasında bulunmuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Toygan Avanoğlu
En Çok Okunan Haberler
'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

Canlı yayında Narin isyanı! "Haberlere yansımayan bazı gerçekler var"

Canlı yayında Narin isyanı! "Haberlere yansımayan bazı gerçekler var"

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.