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Güldür Güldür'ün yıldızı Uğur Bilgin: Tipime uyuz oluyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, komedi programı 'Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Uğur Bilgin oldu.

Güldür Güldür'ün yıldızı Uğur Bilgin: Tipime uyuz oluyorum

Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı Hadi Be'ye konuk olan Uğur Bilgin flaş açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İZLEYEMİYORUM"
Bilgin, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Televizyonda kendimi izlerken eleştirmeden duramıyorum” cümlesine, 'doğru' yanıtını verdi: Uyuz oluyorum tipime, izleyemiyorum. Sonra bir-iki izleyince alışıyorsun ama.

"ADIM UĞUR DEĞİL ARTIK MESUT"
'Güldür Güldür'de 'Mesut' karakterini canlandıran Uğur Bilgin, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde, “Adımı Mesut zannedenleri düzeltmekten yorulduğum için artık düzeltmeyi bıraktım” cümlesine, "Hiç düzeltmedim. Adım Uğur değil, artık Mesut" yanıtını verdi.

Uğur Bilgin

"KOMEDİDEN PARA KAZANACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"
Ünlü oyuncu, “Dramda rol almayı düşünmez misin?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kendimi hiç komedi programında görmezdim. Çıkacağım sahneye de doğaçlama yapacağım... Komediden para kazanacağımı hiç düşünmezdim. 'Daha çok dram işlerinde oynarım' diyordum. Ama işte hayat... Dramda oynamayı da çok isterim.”

"DOĞAÇLAMAYI HİÇBİR ZAMAN SEVMEDİM"
Programın 'O mu-Bu mu' köşesinde “Senaryo mu, doğaçlama mı?” sorusuna, “Doğaçlama” yanıtını veren Uğur Bilgin, bir de itirafta bulundu: Doğaçlamayı hiçbir zaman sevmedim. Kendimi rahat hissetmediğim bir yerdir doğaçlama alanları. Sırtımı bir senaryoya yaslamak isterim.

"PİLAVDA UZMANLAŞMIŞTIM"
Zaman zaman mutfağa girdiğini belirten başarılı oyuncu, "Yemek yaparım, biraz elimden gelir. Ama zaman olduğu müddetçe. Bir ara pilavda uzmanlaşmıştım, sonra araya zaman girdi. Şimdi nasılım bilmiyorum. Ama ‘Pilavı iyi yapan her şeyi iyi yapar’ derler. Pilav dediğin ne lapa olacak ne de diri olacak" ifadelerini kullandı.


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