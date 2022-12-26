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Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

26.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Güldüy Güldüy programının yetenekli miniği Ceren Reis, değişimiyle şaşırttı. Şimdilerde 16 yaşında olan yıldızın son haline yorumlar yağmur gibi yağdı.

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Henüz küçük yaşlarda pek çok projede rol alan çocuk yıldız Ceren Reis, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

2006 yılında İstanbul'da doğan Ceren Reis; daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İntikam, Poyraz Karayel gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Güldüy Güldüy programının kabiliyetli oyuncuları arasında yer alan sempatik yıldız son haliyle şaşırttı.

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Ceren Reis koca kız oldu.

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Reis'in paylaşımlarına ''Sen ne ara bu kadar çok büyüdün'' ve ''Çocukken de güzeldi, hâlâ çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

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