Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı değişimiyle 'yok artık' dedirtti! Görenler tanımakta zorlandı

Henüz küçük yaşlarda pek çok projede rol alan çocuk yıldız Ceren Reis, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

2006 yılında İstanbul'da doğan Ceren Reis; daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İntikam, Poyraz Karayel gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Güldüy Güldüy programının kabiliyetli oyuncuları arasında yer alan sempatik yıldız son haliyle şaşırttı.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Ceren Reis koca kız oldu.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Reis'in paylaşımlarına ''Sen ne ara bu kadar çok büyüdün'' ve ''Çocukken de güzeldi, hâlâ çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.





