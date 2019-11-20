Güleda Cankel cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntı!

Isparta Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apartta pazar günü yaşanan olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cuma geldiği kentte, genç kıza ulaşmak için 2 gün boyunca otogarda bekleyen, ardından da Güleda'yı tüm kaçma girişimlerine rağmen 17 saatin sonunda önce elleri ve kabloyla boğan, ardından da kalbinden bıçaklayarak öldüren Zafer Pehlivan ifadesinde genç kızın yakın arkadaşı Osman S.'den şöyle bahsetti: "17 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Güleda’nın ışığını yanar şekilde görünce zilini çaldım. Kapıyı açtı, benim olduğumu görünce kapıyı kapattı. Dışarıdan konuşarak ikna ettim. Kapıyı açtı, içeri girdim. Yaklaşık 5 dakika sonra Osman geldi. Ancak kapıyı hafif aralayan Güleda, içeri almadı ve gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada ben çıktım, Osman adlı kişiyle beraber aşağı indim. Benden Güleda’dan uzak durmamı istedi. Ben de '5 yıllık arkadaşım nasıl bırakırım?' dedim. Osman’la hem konuşuyor hem de yürüyorduk. Bu sırada Güleda’yı aradım. Açmadı. Apartın önüne gittiğimizde Güleda aşağıdaydı. Osman bana 'Biraz uzaklaş, ben Güleda’yla konuşmak istiyorum' dedi. Ben de uzaklaştım. Bir süre sonra yanlarına gittiğimde, Osman Güleda’ya dönerek, ‘Zafer’e söylemek istediğin bişey var mı?' diye sordu. Bunun üzerine Osman’a gitmesini söyledim. O da gitti" dedi.

OSMAN'DAN YARDIM İSTEMEYE ÇALIŞMIŞ



Zafer Pehlivan'ın ifadesi, Güleda'nın kaçışında Osman'dan yardım istemeye çalıştığını da gözler önüne serdi. Pehlivan, "Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Çıktığımızda kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Birini arayacağını söyledi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp, kırdım. 'Ben Osman’a gideceğim' dedi. Hatta kaçtığı yer Osman’ın oturduğu sokaktı. Osman bu yaşananları öğrenmiş. Beni telefonla aradı. Nerede olduğumu ve konuşmak istediğini söyledi. Güleda kaş-göz işaretiyle söylememem gerektiğini anlattı. Ben de Muğla’da olduğumu söyledim. Hatta Muğla'daki adresimi de verdim. Osman, Muğla’ya gelip konuşmak istediğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Güleda, 'Bak ne kadar iyi biri. Arayıp soruyor' dedi. Bunun üzerine tartıştık, önce boğazını sıktım. Sonra kabloyla boğdum. Ölmediğini görünce de mutfaktan aldığım bıçağı kalbine sapladım" dedi. "MAALESEF BU OLAYLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"



Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman S.'nin bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Genç kız ile katil zanlısı arasında yaşananlara bire bir tanık olan üniversiteli Osman S.'ye DHA muhabiri ulaştı. Ancak, Osman S. tanık olduğu anları anlatmayarak, "Maalesef bu olayla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.