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Güleda Cankel'in babasından mahkemenin kararına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Isparta’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak mahkemede bunun yerine getirilmediğini söyledi. Cankel, "Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim" dedi.

Güleda Cankel'in babasından mahkemenin kararına tepki

Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, "Isparta’da kızım Güleda Cankel’in öldürülmesi ile ilgili dördüncü duruşmamız, fiili olarak üçüncü duruşmamız karara bağlandı. Ama bizi tatmin edecek bir karar verilmedi. İddia makamı savcı dosyası tasarlayarak, eziyet çektirerek, canavarca hisle öldürme suçundan dava dosyamız açıldığı halde, sadece kasten öldürmekten karara bağladılar. Başından beri böyle bir kararın çıkmasını beklemiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet çıkacak diye bekliyorduk. Çünkü dava dosyasının içeriği, deliller, sanığın itirafları bu yöndeydi. Bu karar bizi ve toplumu çok üzdü. Diğer canilerin önünü açmış, bir nevi mükafat verilmiş oluyor. Sonuçta kızım geri gelmeyecek ve ne kadar ceza alsa bizi tatmin etmeyecek. Üzüntümüzü hafifletmeyecek fakat ağırlaştırılmış müebbet verilseydi biraz daha buruk bir sevincimiz olacaktı. Şimdi istinaf ve yargıtay var. Sonuna kadar davamızın arkasındayız. İnşallah bir üst mahkeme bu dosyada apaçık görülen somut delil ve itirafları görür. İnşallah dava sonucumuz değişir" dedi.

Güleda’nın babası:

Cankel, "Dava sonucu o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi, eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim" diye konuştu.

İHA

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