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Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Isparta'da eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkındaki karar belli oldu.

Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında karar

Eski sevgilisi Güleda Cankel’i vahşice öldüren Zafer Pehlivan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü.

Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Mahkeme son görülen duruşmada sanık Pehlivan'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.


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