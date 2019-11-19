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Güleda Cankel: Yine bir kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:19 | Son Güncelleme

Isparta'da Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi tepkiyle karşılandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülmesi, Türkiye'de kadın cinayetlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) zanlının emniyette verdiği ifadeye dayandırdığı habere göre, Zafer P. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'i 17 saat alıkoydu ve Pazartesi günü oturduğu öğrenci evinde kabloyla boğduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet zanlısı Zafer P., Cankel'i öldürmesinden üç saat sonra Isparta'da polis merkezine giderek teslim oldu. Zafer P. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Muğla’da ikamet eden Zafer P.'nin cineyetten iki gün önce Isparta'ya geldiği belirlendi.

Güleda Cankel'in cenazesi bugün memleketi Muğla'da defnedildi.

Kadın örgütlerinden protesto

Güleda Cankel'in erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz” diyerek, 24 Kasım Pazar günü İstanbul Kadıköy'de önceden planlanan eylem için çağrıda bulundu.

Kadın Meclisleri de Güleda Cankel ve öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele eden oluşumlar tarafından cinayeti protesto için Çarşamba günü Isparta'nın yanı sıra İstanbul'da eylemler planlanıyor.

Kadınlara yönelik şiddete karşı çalışmalar yapan oluşumlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden bir gün önce İstanbul Kadıköy'de toplanarak kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto edecekler.

Ekim ayında 36 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de sadece Ekim ayında 36 kadın öldürüldü. Basına yansıyan konuyla ilgili haberler ve gelen başvurularla hazırlanan aylık rapora göre, bu 36 kadının 14'ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Sekizi evli olduğu erkek, altısı birlikte olduğu erkek, dördü tanıdık, ikisi baba, biri eskiden birlikte olduğ erkek ve biri de kadının kardeşi tarafından öldürüldü.

DHA/TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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