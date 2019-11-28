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Güleda'nın babası Mustafa Cankel konuştu: Samimiyetine inanmıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 13:25 | Son Güncelleme

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel (50), "Katil zanlısı 'Pişmanım, tasarlayarak yapmadım ve bir anlık öfkeyle oldu' yönünde ifade vermiş. Samimiyetine inanmıyorum" dedi.

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

"SAMİMİYETİNE HİÇBİR ŞEKİLDE İNANMIYORUM"

Güleda'nın acılı babası Mustafa Cankel, her sabah kızının 'Lisa' isimli köpeğiyle mezarına gidip, dua ediyor. Baba Cankel, Güleda'nın odasındaki özel eşyalarını, annesi Vefaret Cankel'in (50) gördükçe üzülmemesi için topladığını söyledi. Sadece kızının 'koruyucum' diyerek sevdiği ve birlikte uyuduğu oyuncak ayısı ile duvarına astığı gül figürünü odada bıraktığıbı anlatan Cankel, teselli bulmaya çalıştığını söyledi. Cankel, "Köpeğimiz 'Lisa', bize Güleda'dan kalan hatıra. Her gün birlikte mezarlığına gideriz. Kızım oyuncak ayısını kucağından hiç ayırmazdı. Onunla yatıp kalkardı. 'Koruyucum' diyerek severdi. Duvardaki gül figürünü ise kendisi asmıştı. Katil zanlısı, ifadesinde, 'Pişmanım, tasarlayarak yapmadım ve bir anlık öfkeyle oldu' demiş. Samimiyetine hiçbir şekilde inanmıyorum. Bir insan sosyal medyadan nasıl öyle şeyler yazabilir? Bu kadar soğukkanlılık görülmüş şey değil. Bu olayda mahkemenin en büyük cezayı vermesini istiyorum. Başka ailelerin yüreği yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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