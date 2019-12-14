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Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Isparta’da 18 Kasım’da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in katil zanlısı Zafer Pehlivan’ın tutuklanmasının ardından, hakkında ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ ve ’tehdit’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KAPISINA TESBİHİNİ ASMIŞ

Hazırlanan iddianamede sanığın cinayetten iki gün önce şehre geldiği, Güleda’nın apartına gittiği, Güleda’nın şehir dışında olduğunu öğrenince iki gün boyunca otogarda ve bir otelde dönmesini beklediği, ara ara apartına giderek kontrol ettiği ve apartın kapısına tesbihini astığına yer verildi.

'ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Olaydan bir gün önce 17.11.2019 tarihinde akşam saatlerinde tekrar aparta gittiği kapıyı çaldığı Güleda’nın kapıyı açmadığı ancak ısrarla kapıdan ayrılmadığı ve konuşmak istediğini söylemesi üzerine kapıyı açtığı, maktülün içeri girdiği, konuşmaya başladıkları, saat 00.00 sularında sanığın Güleda’ya yumruk attığı, darp ettiği, önce seni sonra da kendimi öldüreceğim diyerek maktülün boğazını sıktığı belirtildi.

KUCAKLAYIP OMZUNDA GETİRDİ

Zafer Pehlivan’ın Güleda’yı kötü olması ve ağlaması ile dışarı çıkmak istemesi üzerine bıraktığı ve dışarı çıktıkları, dışarı çıktığında Güleda’nın telefonunu kırdığı, bunun üzerine maktülün kaçmaya çalıştığı, sanığın maktülü yakalayıp kucaklayarak omzunda tekrar apartın önüne getirdiği ve burada yeniden darp ettiğini görenlerin ihbarı üzerine olay gerine gelen kolluk güçlerinin sanığı ve maktülü karakola götürüp ifadelerini alıp savcılık talimatı ile 03.51 saatlerinde serbest bırakıldığına yer verildi.

İddianamenin devamında, Zafer Pehlivan’ın serbest kaldıktan sonra Güleda’nın apartına geldiği ve Güleda’nın başının ağrıdığını söylemesi üzerine ikinci kez hastaneye gittiklerine, hastane çıkışı eczaneden ilaç alarak aparta döndüklerine değinildi.

KULAKLIK KABLOSUYLA BOĞAZINI SIKTI, DEFALARCA KALBİNE BIÇAK SAPLADI

Sanığın aparta maktülü yatağına yatırarak önce elleriyle boğazını sıktığı, sanığın bayıldığını ancak kalbini dinlediğini, yaşadığını anlayınca bu defa bulduğu kulaklık kablosunu boğazına dolayarak sıktığı, maktülün ölüp ölmediğini anlamak için bir süre beklediği, yeniden kalbini dinlediği ve yaşadığını anlayınca bu defa mutfaktan aldığı ekmek bıçağını en az 6 kez kalbine saplayarak öldürdüğüne yer verildi.

MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Sanığın cinayetten birkaç gün önce yazdığını beyan ettiği ve sanığın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta ’Şimdi gidiyorum ama yalnız gitmeyeceğim. Beni buna siz mecbur ettiniz. Madde almadım. Alkol almadım. Kafam yerinde’ sözlerini içeren mektubu da teslim olduğunda emniyet güçlerine teslim ettiği, şuçun işleniş şekli ve kendi el yazısı ile , mektup birlikte değerlendirildiğinde sanığın tasarlayarak hareket ettiği ve cinayeti canavarca veya eziyet çektirerek işlediğini gösterdiği anlatıldı.

Isparta 1.Ağır ceza mahkemesi başkanlığında görülecek olan davanın ilk duruşması 25.02.2020 tarihinde saat 9.00 da yapılacak.

(İHA)

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