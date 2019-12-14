Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KAPISINA TESBİHİNİ ASMIŞ

Hazırlanan iddianamede sanığın cinayetten iki gün önce şehre geldiği, Güleda’nın apartına gittiği, Güleda’nın şehir dışında olduğunu öğrenince iki gün boyunca otogarda ve bir otelde dönmesini beklediği, ara ara apartına giderek kontrol ettiği ve apartın kapısına tesbihini astığına yer verildi.

'ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Olaydan bir gün önce 17.11.2019 tarihinde akşam saatlerinde tekrar aparta gittiği kapıyı çaldığı Güleda’nın kapıyı açmadığı ancak ısrarla kapıdan ayrılmadığı ve konuşmak istediğini söylemesi üzerine kapıyı açtığı, maktülün içeri girdiği, konuşmaya başladıkları, saat 00.00 sularında sanığın Güleda’ya yumruk attığı, darp ettiği, önce seni sonra da kendimi öldüreceğim diyerek maktülün boğazını sıktığı belirtildi.

KUCAKLAYIP OMZUNDA GETİRDİ

Zafer Pehlivan’ın Güleda’yı kötü olması ve ağlaması ile dışarı çıkmak istemesi üzerine bıraktığı ve dışarı çıktıkları, dışarı çıktığında Güleda’nın telefonunu kırdığı, bunun üzerine maktülün kaçmaya çalıştığı, sanığın maktülü yakalayıp kucaklayarak omzunda tekrar apartın önüne getirdiği ve burada yeniden darp ettiğini görenlerin ihbarı üzerine olay gerine gelen kolluk güçlerinin sanığı ve maktülü karakola götürüp ifadelerini alıp savcılık talimatı ile 03.51 saatlerinde serbest bırakıldığına yer verildi.