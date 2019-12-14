Güleda'nın ailesi "hafifletici neden" ya da "ceza indirimi" istemiyor

"Kızım geri gelmeyecek ama bu dosyanın bu şekilde kabulü bizim yüreğimize bir nebze su serpti. Bu dava dosyasına hiçbir şekilde hafifletici neden ya da ceza indirimi olmamasını talep ediyoruz. En ağır cezanın verilmesi, bizim bir nebze olsun acımızı dindirecektir. Sanığın en ağır cezayı alması emsal teşkil eder. Hunharca, çok canice bir cinayet işlenmiş. Hem de tasarlayarak. Güleda ardından Ceren Özdemir cinayeti tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bu kişiler dışarıya salınmasın, başkalarının canı yanmasın."

Cankel, dava sürecini büyük bir kararlılıkla takip edeceklerini ifade etti.

- Olay ve iddianame

Fatih Mahallesi'nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Pehlivan, tutuklanmıştı.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanığın polis merkezine teslim olduktan sonra görevlilere verdiği, "Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz." ifadelerinin bulunduğu mektubun, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği belirtilmişti.

