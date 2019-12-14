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Güleda'nın ailesi "hafifletici neden" ya da "ceza indirimi" istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti - Baba Mustafa Cankel: - "En ağır cezanın verilmesi, bizim bir nebze olsun acımızı dindirecektir" - "Kızım geri gelmeyecek ama bu dosyanın bu şekilde kabulü bizim yüreğimize bir nebze su serpti"

OSMAN AKÇA - Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesini memnun etti.

Kızının ölümünün ardından toparlanmaya çalışan anne Vefaret ile baba Mustafa Cankel, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde ilaç desteği ve yakınlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmamasıyla ayakta durmaya çalışıyor.

Sanık Zafer Pehlivan hakkında hazırlanan iddianameyi avukatları aracılığıyla inceleyen Mustafa Cankel, AA muhabirine, Güleda'nın özel eşyalarını teslim almak için Isparta'ya gittiğini söyledi.

Isparta'da ilk olarak emniyet yetkilileriyle görüştüklerini anlatan Cankel, daha sonra kızının kaldığı aparta gittiklerini, şahsi eşyalarını teslim alarak evlerine döndüklerini aktardı.

- İddianame bir nebze de olsa rahatlattı

İddianamenin hazırlanmasıyla kızlarının hakkını dava sürecinde arayacaklarını vurgulayan Cankel, şöyle konuştu:

"Kızım geri gelmeyecek ama bu dosyanın bu şekilde kabulü bizim yüreğimize bir nebze su serpti. Bu dava dosyasına hiçbir şekilde hafifletici neden ya da ceza indirimi olmamasını talep ediyoruz. En ağır cezanın verilmesi, bizim bir nebze olsun acımızı dindirecektir. Sanığın en ağır cezayı alması emsal teşkil eder. Hunharca, çok canice bir cinayet işlenmiş. Hem de tasarlayarak. Güleda ardından Ceren Özdemir cinayeti tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bu kişiler dışarıya salınmasın, başkalarının canı yanmasın."

Cankel, dava sürecini büyük bir kararlılıkla takip edeceklerini ifade etti.

- Olay ve iddianame

Fatih Mahallesi'nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Pehlivan, tutuklanmıştı.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanığın polis merkezine teslim olduktan sonra görevlilere verdiği, "Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz." ifadelerinin bulunduğu mektubun, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği belirtilmişti.

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