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Güleda'nın katili, şubatta hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19), önümüzdeki yıl şubat ayında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada hakim karşısına çıkacak.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19), önümüzdeki yıl şubat ayında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada hakim karşısına çıkacak.

Fatih Mahallesi'nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Zafer Pehlivan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Zafer Pehlivan hakkında, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylı bilgi de verilmişti.

KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI, ARDINDAN BIÇAKLADI

Zanlı ve Cankel'in gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilen 4 sayfalık iddianamede, Pehlivan'ın Cankel'in boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim" dediği belirtildi. Pehlivan'ın, Cankel'i dövmesi üzerine polise haber verildiği ve gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı kaydedildi. İfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastane gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce elleri ve kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı" ifadeleri yer aldı. İddianamede, "Bıçağı toplam 6 kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir" denildi.

CİNAYETİ TASARLAMIŞ

İddianamede, Zafer Pehlivan'ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinde çıkan mektuptaki ifadelere de yer verildi. Mektupta, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine yer verildi.

İLK DURUŞMA ŞUBATTA

Burdur Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Pehlivan'ın Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması, 25 Şubat 2020'de saat 09.00'da görülecek.

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