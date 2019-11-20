HABER

Güleda’nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

Isparta’da önceki gün 19 yaşındaki genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından boğulup, daha sonra bıçaklanarak öldürülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihmali olup olmadığına yönelik idari soruşturma başlatıldı.Isparta Valiliği tarafından Güleda Cankel’in (19) darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve katil zanlısının şikayet olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda ’kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı’nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güleda’nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Isparta’da önceki gün 19 yaşındaki genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından boğulup, daha sonra bıçaklanarak öldürülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihmali olup olmadığına yönelik idari soruşturma başlatıldı.
Isparta Valiliği tarafından Güleda Cankel’in (19) darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve katil zanlısının şikayet olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda ’kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı’nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Isparta Valiliğinde görevli bir vali yardımcısının konuyla ilgili görevlendirildiği kaydedildi.

Güleda’nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
Ek fotoğraflar // İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulunduEk fotoğraflar // İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
Jeomorfoloji Derneği: Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değerJeomorfoloji Derneği: Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

Bakan'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.