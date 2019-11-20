HABER

Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan bir hafta önce, genç kıza, tehdit içeren ve 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm' yazan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan bir hafta önce, genç kıza, tehdit içeren ve 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm' yazan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in öğrenim gördüğü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Radyo Televizyon Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden arkadaşları, genç kızın öldürülmeden bir hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu, o dönemde kendisine Zafer Pehlivan'ın tehdit mesajları gönderdiğini söylediğini anlattılar.
Cankel'in okul arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, bir hafta önce ablasının yanına, İstanbul'a gitmişti. Bize, Zafer Pehlivan'ın kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.
'UMUTLARI, HAYALLERİ VARDI'
Cansel Kantarcı da "Güleda mükemmel bir insandı. Geleceğe yönelik güzel umutları, hayalleri vardı. Düğün fotoğrafçısı olmak istiyordu" diye konuştu. Güleda ile aynı sınıfta öğrenim gören Adnan Menderes Usta ise Güleda'nın hayvansever olduğunu, sosyal medya hesaplarında 'İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum' şeklinde paylaşımlar yaptığını ifade ederek, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Bunu yapan insanı Allah'a havale ediyoruz" dedi.
'GELİN HİKAYELERİ ÇEKMEK İSTİYORDU'
Güleda Cankel'in hocası ISUBÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Fatih Ecevit, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ecevit, kadın cinayetlerinin son bulması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:
"Güleda bir sınavda neden bu bölümü seçtiği yönündeki soruya, ablasının da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olduğunu, babasının fotoğrafa ilgi duyduğunu, kendisinin de düğün fotoğrafçısı olma düşüncesiyle gelin hikayeleri çekmek istediğini belirten bir cevap vermişti. Uyumlu, çalışkan ve sessiz bir öğrencimizdi. Gerçekten acımız çok büyük."

FOTOĞRAFLI

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar’a ziyaretBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar’a ziyaret
Trabzon’da Girişimcilik Haftası etkinlikleri başladıTrabzon’da Girişimcilik Haftası etkinlikleri başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.