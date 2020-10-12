Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı

Seyirciyi yıllar sonra bile ekranlara kilitleyen Gülen Gözler filminin her karakteri ayrı ayrı çok sevilmişti.

Lale Ilgaz'ın son hali

Sabunların köpürmesi sahnesinden, Vecihi karakterine kadar hafızalara kazınan Gülen Gözler'de bir de evin küçük kızı vardı. Lale Ilgaz.

Gerek babası Yaşar Usta'ya bağlılığı gerekse muzip gülümsemesiyle izleyiciyi hala etkileyen Lale Ilgaz da tek filmle meşhur olan yıldızların arasında kayboldu.

Gülen Gözler'in ardından 1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde 'Dans eden kız' olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.

Yeşilçam'ın figüranı olamayacak kadar hafızalara kazınan, ünü günümüze taşınmayan Lale Ilgaz hakkında herhangi bir bilgi de bulunmuyor.